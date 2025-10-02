Moto, a Misano arriva il Civ Classic Weekend

Le moto che hanno fatto la storia del motociclismo tornano in scena al Misano World Circuit per il Misano CIV Classic Weekend, sesta ed ultima prova del CIV Classic. In pista scenderanno i protagonisti sia dell’Epoca Velocità CIV Classic sia del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance CIV Classic.

Un appuntamento unico nel suo genere, capace di rievocare il clima dei circuiti del passato. Le moto utilizzate devono avere almeno 20 anni di età e, nella maggior parte dei casi, devono essere iscritte al Registro Storico FMI.

Numerose le classi che scenderanno in pista, a cominciare dal Campionato 2T Italian Gp, articolato nelle cilindrate 125 e 250, l’unico in Italia riservato alle moto 2 tempi. Tra le gare più attese, quelle del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance, che ricorda le celebri gare di durata degli anni ’70, coniugando tradizione sportiva ed attualità dei mezzi. Caratteristica la partenza in “stile Le Mans”, con le moto schierate. Sabato alle 19:20 scatterà la gara serale della durata di 90 minuti.

Tra le classi più coinvolgenti anche quelle impegnate nel Trofeo Lightwin, riservato alle moto bicilindriche leggere, e la novità della Sportwin Cup.

Dopo la giornata di sabato, che sarà dedicate alle prove di qualifica, domenica saranno ben 11 le gare in programma.

Il pubblico potrà assistere gratuitamente alle gare del Misano CIV Classic Weekend, con accesso alla Tribuna Centrale e alla Tribuna B. Alle gare in pista si aggiunge la proposta della MWC Square: le attività Summertrade, Foto Snapshot, Tecno Bike Misano, Yamaha Gyrt Pro Shop, Garage 51 e lo store Terranova saranno aperti e pronti a integrare l’offerta dell’evento.