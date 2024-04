Misano tiene a battesimo il Civ: da Pirro a Bartolini ecco gli assi della Romagna

Michele Pirro insegue la decima stella tricolore in Superbike nel campionato italiano velocità. Scatta con questo obiettivo importante, al Misano World Circuit Marco Simoncelli, la stagione sportiva della competizione che ha lanciato tanti nostri assi nel mondiale e non solo.

L’appuntamento è organizzato dalla Federazione italiana motociclismo in collaborazione col nuovo motoclub “Renzo Pasolini” di Rimini e sarà sostenuta da Dunlop, monogomma per tutte le gare.

Pirro, in sella alla Ducati Barni, vuole vincere il decimo titolo, ma dovrà vedersela con il sammarinese Luca Bernardi e il ferrarese Samuele Cavalieri, entrambi con Aprilia M2, col riminese Alessandro Delbianco, su Yamaha Dmr, e il bellariese Luca Vitali, con Honda Improve, mentre debutta Roberto Mercandelli, ex protagonista della 600 Ng con la Ducati del Broncos campione in carica. Al via anche un quarto romagnolo, Lorenzo Gabellini di Riccione, con Bmw.

Nella 600 arriva l’ex campione del mondo della Moto3 Lorenzo Della Porta che vuole rilanciarsi in sella alla Yamaha del team AltoGo che ha primeggiato nel 2023 con Simone Corsi. Attenzione a Marco Bussolotti (Ducati Sgm), Luca Ottaviani (MvAgusta Extreme) e Andrea Mantovani (Ducati Mesaroli), Davide Stirpe, Ducati Garage 51 e Stefano Valtulini su Yamaha Promodriver. Il Vft di San Clemente schiera il giapponese Maiki Abe, figlio del forte asso della 500 Norifumi, il Cecchini di Riccione una ducati per Leonardo Taccini, il Garage 51 di Pirro Diego Palladini, il riminese Nicolas Mattia Fruscione, Seth Crup, oltre a Stirpe. La Romagna sarà rappresentata anche dal ravennate Michael Canducci, Kawasaki Rm Racing, dal riminese Raffaele Fusco su MvAgusta J Angel e dal misanese Biagio Miceli, Ducati Sgm.

Nella Moto3 il sarsinate Elia Bartolini, impegnato anche nel mondiale Supersport 300, tenta l’assalto al titolo che è stato suo tre anni fa, con una Tm del team Lucky, e se la dovrà vedere con lo spagnolo marco Ruda Comino, ingaggiato al posto di Perez Selfa dal team campione GpProject 2Wp, e Cristian Lolli del Cecchini Racing di Riccione. Occhi puntati anche su Edoardo Liguori, al debutto, ma campione in carica PreMoto3. In questa categoria monomarca Honda Nsf250, per la prima volta, con il team dei piloti Alex De Angelis e Massimo Roccoli, che veste i colori di Junior Team di Leopard (Leader in Moto3): nasce il Leopard Academy Roc’n’DeA.

Nella Supersport 300 attenzione a Oscar Nunez Roldan ed Emanuele Cazzaniga, visto che Bruno Ieraci e Matteo Vannucci, ai vertici nelle scorse stagioni, sono passati di categoria.

Nel Civ femminile, con mezzi 300, caccia al trono di Roberta Ponziani, che sarà impegnata nel mondiale, con Arianna Barale, Nicole Cicillini e Monica Robotta a sfidarsi con altre agguerrite concorrenti.

In calendario ci sono sei tappe doppie, per un totale di dodici gare. Il Civ Dunlop torna a Misano il 3-4 agosto con la suggestiva Racing Night e chiude a Imola il 28-29 settembre.

