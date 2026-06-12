Misano, parte lo spettacolo mondiale. Bulega: «Vincere qui sarebbe speciale»

Misano è pronta ad accogliere la Superbike. Dopo settimane di attesa il “Misano World Circuit” sarà in questo week-end il palcoscenico delle derivate di serie, con Nicolò Bulega come assoluto uomo copertina. Il romagnolo del resto arriva al suo round di casa da imbattuto, con 22 successi in altrettante manche finora disputate: difficile quindi vivere normale il proprio round di casa, anche considerato il fatto che Nicolò va a caccia della prima affermazione in SBK in casa: «Sto affrontando questo week-end come tutte gli altri. Non ha senso mettermi ulteriore pressione addosso, dato che devo guidare come faccio normalmente. Ovviamente sono molto contento di essere qui e sono sicuro che un buon risultato avrebbe un sapore ancora più speciale. In questo momento siamo in una situazione molto positiva e abbiamo ottenuto risultati importanti, ma continuo a dire che il campionato è ancora molto lungo e che la cosa più importante è conquistare punti. Detto questo, è chiaro che vincere qui a Misano, che considero il mio round di casa, sarebbe fantastico. Ci saranno tanti amici a sostenermi e sarebbe davvero speciale».

Tenere a freno le emozioni comunque non è facile, anche per un ragazzo tranquillo e pacato come Nicolò. «È chiaro che dal punto di vista emotivo qualcosa cambia a Misano: ci saranno tante persone che verranno a vedermi, quindi inevitabilmente si aggiunge un po’ di pressione. Cercherò di approcciarmi a Misano esattamente come faccio con tutte le altre gare: fortunatamente sono una persona abbastanza fredda caratterialmente e riesco a isolarmi nel modo giusto».

La pattuglia romagnola può contare anche su Stefano Manzi che, dopo aver ottenuto buoni riscontri nei test misanesi ed aver mostrato segnali di ripresa ad Aragon, va a caccia di ottimi risultati a pochi chilometri da casa: «Questo sarà il mio primo round di casa in WorldSBK, quindi sono davvero entusiasta. Abbiamo svolto un test produttivo a Misano alcune settimane fa e crediamo che ci sia ancora margine per migliorare ulteriormente - le parole di Manzi - ad Aragon abbiamo già fatto progressi e siamo fiduciosi di poter compiere un altro passo avanti e ridurre il gap dai piloti di vertice. È anche il round di casa del team, quindi non vediamo l’ora di accogliere tutti i tifosi che verranno a sostenerci. Questo ci dà una motivazione ancora maggiore per spingere al massimo».

Per il momento Stefano si è potuto gustare la prima vittoria del fine settimana, avendo battuto alcuni dei rivali che troverà in pista in una gara di velocità sugli scivoli “Kamikaze” dell’Aquafan di Riccione. Oggi i due turni di prove, mentre domani prima gara alle 15.30.