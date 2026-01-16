Misano, “Moto Incontro del Sic”: consegnato il ricavato alla Fondazione Marco Simoncelli

La consegna dell’assegno del “Moto Incontro del Sic” è un evento annuale organizzato dal Moto Club Misano, dove il ricavato viene devoluto alla Fondazione Marco Simoncelli. La consegna di solito avviene in autunno ma a causa del prolungarsi della stagione agonistica e degli impegni della famiglia del Sic, quest’anno si è tenuta in gennaio nel luogo simbolo, presso il Ristorante “la Pineta” di Misano, alla presenza di Paolo Simoncelli, della mamma del Sic Rossella, di Kate Fretti e di suor Letizia con i suo ragazzi che gestisce la casa del Sic a Sant’Andrea in Besanigo.

Quest’anno il Moto club ha donato alla Fondazione Marco Simoncelli 2.250 euro, il ricavato dal Moto Incontro del Sic58 2025 tenutosi al Misano World Circuit in occasione del’Eicma che l’ha ospitato. Presente per il Comune di Misano Adriatico l’assessore allo Sport Filippo Valentini, che ha ringraziato il sodalizio misanese per il gesto solidale che celebra la memoria di Marco Simoncelli e raccoglie fondi per iniziative benefiche . Il Moto Club ringrazia tutti i partecipanti e i volontari del Moto Incontro del Sic per aver aiutato la Fondazione e da appuntamento alla prossima edizione del 2-3 maggio 2026 , sempre in occasione dell’Eicma al Misano World Circuit .