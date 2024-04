Misano alza il sipario sul Mondiale Superbike

L’Emilia-Romagna Round del Mondiale Superbike, in programma a Misano dal 14 al 16 giugno, sarà un grande spettacolo. L’ennesima conferma è arrivata ieri mattina alla presentazione ufficiale del poster dell’evento, nell’ambito di Eicma, alla presenza di Bulega, Iannone e Petrucci.

I protagonisti

Già carichi i piloti italiani, a cominciare proprio dal romagnolo Bulega. «Mi preparerò con scrupolo dopo una pausa lunga due mesi. E’ una stagione tosta e dopo il mondiale Supersport ho cominciato bene, ma ci sarà da battagliare perché c’è grande competitività. Aspetto Misano con l’obiettivo di fare una grande gara nel circuito di casa». «Sono contento di essere tornato in pista in Superbike - ha aggiunto Iannone - Ogni round è coinvolgente e speriamo di poter fare una buona performance a Misano». «Sto recuperando dall’infortunio - ha chiuso Petrucci - è stata una brutta botta con tutte queste fratture. Vorrei essere in pista ai test di fine maggio e poi al top per la gara di Misano, a cui tengo tanto. Aspetto i fans su una pista che trasmette entusiasmo».

La prevendita

Prosegue intanto la prevendita dei biglietti, disponibili sul portale Ticketone.it. Con i biglietti di Tribuna Centrale e Tribuna C è possibile accedere al paddock e vedere da vicino i piloti. Ed è ancora possibile usufruire della Promo Friend (fino al 15 maggio): acquistando un biglietto di Tribuna A o B, con l’aggiunta di soli 20 euro al prezzo della domenica, sarà possibile entrare anche il sabato.