Melandri: “La Ducati mi ha sorpreso, ha sostenuto Martin fino alla fine” VIDEO

“La Ducati con Martin mi ha sorpreso: non avrei mai creduto che lo avrebbe sostenuto fino alla fine. Bagnaia ha quasi regalato il mondiale facendo troppi errori, Marc Marquez ha una presenza ingombrante e si sentirà nel box Lenovo, ma Pecco potrebbe stupirci! Bastianini e Bezzecchi salgono su due moto, una KTM e una Aprilia, che devono vincere per ragioni diverse: i primi per superare una crisi economica e i secondi perché hanno nel box il campione del mondo in carica”. Marco Melandri, come sempre, non ha peli sulla lingua e ci parla così, nel lunedì del Montmelò mentre prova una HD bagger.