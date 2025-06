Massimo Rivola a tutto gas all’Aprilia All Stars di Misano Adriatico: prima in pista con la Endurance, ma cade dopo poche curve, quindi a parole. La gioia per la prima vittoria di Bezzecchi in Aprilia, l’attesa per il ritorno del campione del Mondo Martin, presente in questo fine settimana romagnolo: «Lo aspettiamo perché può farci crescere ancora»