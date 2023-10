Marco Simoncelli ci lasciava il 23 ottobre 2011: lunedì l’omaggio del Comune di Coriano

Sono trascorsi 12 anni dalla scomparsa del campione di motociclismo corianese Marco Simoncelli. In occasione dell’anniversario, lunedì 23 ottobre, si svolgerà un momento di raccoglimento in cui l’amministrazione comunale alle ore 12 deporrà dei fiori al monumento “Il Podio” in via Garibaldi dedicato al campione rimasto vittima di un incidente mortale all’età di 24 anni durante il Gran Premio della Malesia.

Gli orari del museo

Per questa ricorrenza sarà aperto in via straordinaria il museo “La storia del Sic” nel seguente orario 10-13/15.30-19.30 in via Garibaldi, 127, di fronte al monumento “Il Podio”. Si ricorda che per vedere da vicino i cimeli il museo è aperto ogni venerdì, sabato e domenica negli stessi orari 10-13/15.30-19.30.

A Coriano sono tanti i segni legati a Simoncelli: dal ‘Museo del Sic’ e il monumento a lui dedicato in via Garibaldi, al murales della scuola media ‘Gabellini’, dal palazzetto dello sport intitolato al suo nome alla fiamma dell’area Dainese alla ‘Casa Marco Simoncelli’ di Sant’Andrea in Besanigo gestito dalla Comunità Montetauro destinata a tutte quelle famiglie che nella loro quotidianità affrontano problemi di grave disabilità.