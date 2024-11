Stefano Manzi ritorna dopo tre anni in Moto2 e lotta per essere nei primi 20. Il riminese, dopo i successi raccolti nel mondiale Supersport vuole essere nei primi 10 qua: obiettivo ambizioso, ma la grinta non gli è mai mancata. Con il team Mastercamp Yamaha aveva corso 3 GP come sostituto già tre anni fa. “Domenica punto a un posto tra i primi dieci”.