Lunetta su tutti e tre new entry per il Sic58

Non andrà in pista Paolo Cevoli, magari farà qualche apparizione ai box, sicuramente però ieri mattina ha portato la sua contagiosa allegria alla presentazione ufficiale del team Sic58 Squadra Corse.

Ogni personaggio che saliva sul palco veniva personalmente intervistato dal comico romagnolo che ha sparato battute a raffica, esaltando più di una volta il territorio romagnolo.

Se Andrea Albani ha fatto come al solito da padrone di casa e Paolo Cevoli l’ospite di lusso, l’anchorman del giorno era naturalmente Paolo Simoncelli.

Prima di addentarsi in quella che sarà la nona stagione del team nel campionato mondiale, Simoncelli ha archiviato definitivamente il capitolo 2024, non risparmiando qualche frecciatina.

«Partiamo dalla Moto3 (moto Honda, ndr): purtroppo Farioli è stata una delusione totale, ho sentito che lui non è stato contento di noi, io non sono d’accordo».

Diverso il discorso su Lunetta. «Quando prendiamo un giovane pilota è giusto fargli un contratto di due anni, per poterlo giudicare in un tempo più ampio, sia che ci dia risultati, sia che faccia fatica. Dopo le prime ottime gare di Lunetta si è scatenata la caccia al ragazzo. Ricordo che i contratti sono una cosa seria».

Logico che gli occhi quest’anno saranno ancora puntati su Lunetta (19 anni a maggio) che vuole assolutamente migliorare il risultato dello scorso anno quando è salito due volte sul podio (2° in Thailandia e 3° ad Aragon) ed è stato il miglior italiano nella classifica mondiale di Moto3.

Accanto a lui ci sarà Stefano Nepa, 23enne abruzzese ma già un veterano nella categoria passata sempre in Ktm.

Passiamo alla MotoE dove cambia totalmente la coppia di piloti. «Salutiamo Massimo Roccoli che dopo una stagione positiva ha deciso di ritirarsi. Sono contento anche dei risultati ottenuti da Kevin Manfredi, ma i big della categoria nel 2024 obiettivamente hanno tenuto un passo insostenibile per gli altri».

La prima scelta di quest’anno di Paolo Simoncelli e del suo staff è Tommaso Occhi: da piccolo aveva un idolo, Marco Simoncelli, ora correrà nel team a lui dedicato. Negli ultimi due anni ha gareggiato nel campionato R7 Cup vincendo due volte, a Imola e Misano. «E’ un sogno che si avvera» ha dichiarato Occhi che si ritroverà nel box il riminese Raffaele Fusco, novità dell’ultima ora. «Non vedo l’ora di prendere in mano la moto per i primi test».

Per quelli ufficiali dovrà aspettare aprile a Barcellona, con la stagione che scatterà il 9 maggio in Francia, primo dei sette Gran Premi. La prossima settimana invece (lunedì e martedì) sono in programma i test Moto3 sul circuito di Portimao.