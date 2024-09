La “San Marino Basket Gp Race” apre una settimana ricchissima di eventi

Il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini vivrà anche di altre iniziative sparse nel territorio, promosse da enti e associazioni. Oggi, nella Repubblica di San Marino sarà la pallacanestro a testare i piloti e presentare la sfida. “San Marino Gp Basket Race” è il nome dell’evento nel parcheggio della Cava degli Umbri dalle 15.30 con evento finale: la squadra vincente sfiderà i piloti ai tiri liberi. Sabato scorso, nella palazzina Roma in piazzale Fellini, è stata inaugurata la mostra “Le stelle in pista”, a cura del Nuovo Moto Club Renzo Pasolini, aperta tutti i giorni dalle 17 alle 23 fino all’8 settembre, e dedicata agli otto piloti mondiali del sodalizio: Bezzecchi, Arbolino, Lunetta, Pasini, Casadei, Ferrari, Roccoli e Antonelli. Domani dalle 22 a Riccione è in programma la “Red Bull Riders Night”, uno spettacolo di impennate. Dalle 20 alle 24 il villaggio sarà animato da dj set e intrattenimento musicale.

Venerdì dalle 20 la “Red Bull Riders Night” si sposterà a Rimini con anche il freestyle aereo. Venerdì a Coriano il saluto agli ospiti della MotoGp con l’accensione della Fiamma “Every Sunday” a ricordo di Marco Simoncelli. Sempre venerdì a Misano è l’ora di “Dedikato”, la kermesse che all’Arena 58 proporrà: esposizione di moto storiche, dj set e intrattenimento, spettacolo di drifting e di free style mozzafiato. In programma anche un talk show, “Burdel da cursa” in piazza della Repubblica, dedicato ai giovani piloti. Ancora venerdì ma a Cattolica “Rombo d’epoca”, con l’esposizione di auto e moto d’epoca e in via Fiume e viale Dante, col city dressing e il concerto degli “Hbh”.

Sabato Red Bull proporrà al Misano World Circuit il “Nameless Festival” con il famoso dj Axwell e tanti altri ospiti. Si parte alle 18 e alle 21.30 anche con le evoluzioni del Freestyle Motocross e lo show dei Daboot. L’ingresso è gratuito, previa registrazione su CiaoTickets. Nella palazzina Roma a Rimini, la mostra “Stelle in pista” propone una serata dedicata ai protagonisti della MotoE dalle 21, mentre a Cattolica, dalle 11 alle 21.30, “Body Art e motori” e “Un Mare Giallo” con l’invasione delle minimoto in corteo dalle 17 da viale Dante a Piazza Primo Maggio. A Misano, sempre il sabato, il “Dedikato” proporrà una sfilata di moto storiche, un dj set all’Arena 58 e la sfilata “Matti di Corinaldo” con le esibizioni dei “nonni degli scooter”. Poi una esposizione di auto Fiat 500 d’epoca e spettacolo pirotecnico. A Cattolica, un dj set in via Fiume dalle 18.30 alle 24.