La rinascita di Bulega: nel mondo del re della Superbike

La storia di Nicolò Bulega è una di quelle che fa bene al cuore, perché unisce fatica a soddisfazione, cadere e rinascere, affrontando a testa quelle difficoltà che tutti nella vita si trovano prima o poi ad affrontare. All’alba della stagione 2022 Nicolò era un pilota da ricostruire, con alle spalle un folgorante arrivo in Moto3 (primo podio alla quarta gara) ma anche una rapida discesa, con un passaggio in Moto2 poco fortunato e le porte del mondiale apparentemente già chiuse, tanto da dover cercare fortuna nel paddock delle derivate, in Supersport.

Quattro anni dopo, quel ragazzo che sembrava aver perso il sorriso esulta di rabbia e felicità, dopo aver vinto il suo primo titolo in Superbike, che fa il paio con quello ottenuto in Supersport nel 2023. Per il successo di Bulega si è accesa l’Emilia, dato che Nicolò è nato a Montecchio, ma anche la Romagna, perché dal 2009 ha “superato il confine” insieme alla famiglia, stabilendosi a San Clemente, a pochi passi da Riccione e dal mare.

Una scelta come detto della famiglia, ma anche funzionale alla crescita del Bulega pilota, a un passo dalle numerose piste della Romagna e totalmente avvolto da quell’aria “a motore” presente quasi esclusivamente in queste zone. Tra le colline e il mare della Romagna Nicolò è cresciuto, sia d’età che di statura, catturando l’attenzione di Valentino Rossi, che ben presto lo ha voluto all’interno della sua Academy, ottenendo rapidamente le prime confortanti risposte, a cominciare dalla vittoria del titolo nel Cev (oggi Moto Junior) Moto3 e proseguendo con l’approdo nel mondiale.

Ricordi che oggi sembrano lontani anni luce, con Bulega pronto a sbarcare in MotoGp e residente in un certo senso ancora in Romagna. Da qualche anno infatti Nicolò vive a San Marino, divenuta nell’ultimo periodo una terra ricca di campioni, insieme alla storica fidanzata Camilla (anche lei romagnola) sempre al suo fianco, sia nei momenti felici che difficili. Ora per il romagnolo Bulega è tempo di festeggiare, prima di immergersi in una inedita sfida, forte di nuove e scintillanti consapevolezze.

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