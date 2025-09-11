La MotoGp resterà al Misano World Circuit fino al 2031: l’annuncio è atteso nel fine settimana

Proprio il 20 giugno, in un incontro che si è tenuto al Mugello, sono state poste le prime basi per un prolungamento dell’accordo per il Motomondiale in Romagna. Per ora si procede sui binari di un contratto già firmato dalle parti fino al 2026 compreso, ma sono a un ottimo punto i lavori in corso per estenderlo fino al 2031 e l’ufficializzazione dovrebbe avvenire proprio nel week-end del Gran Premio in Romagna. Facendo due conti, Marc Marquez nel 2031 avrà 38 anni e Valentino Rossi ne avrà 52. Chissà se entro quell’anno spunterà un bagliore di vita adulta che (almeno nello sport) ci farà dire: la guerra è finita, gustatevi le corse e non rompeteci più l’anima con storie vecchie di dieci anni.