La MotoGp resterà al Misano World Circuit fino al 2031: l’annuncio è atteso nel fine settimana

Pronti a gustarlo a Misano fino al 2031 (per l’ufficialità è questione di giorni), cosa ci resterà di questi mesi? Ricorderemo la stagione 2025 della MotoGp come quel campionato del Mondo in cui alla vigilia di ogni gara eravamo sempre assillati dalla stessa domanda: ma questa volta chi arriva secondo? Marc Marquez in Ducati è qualcosa di grande tra di noi come canta Cesare Cremonini, uno dei tanti che era una presenza fissa al Motorhome Yamaha ai tempi di Valentino Rossi al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Rossi appunto: un’entità che al Misano World Circuit c’è sempre. In fondo questo resta l’unico Gran Premio al mondo in cui la maggioranza dei tifosi viene a fare il tifo per un pilota che non gareggia. Una cosa molto da opera teatrale di Samuel Beckett o da canzone di Rino Gaetano, sta di fatto che è così da anni, in questo avamposto di motori tra Romagna e Marche, tra Romagna e Marquez. Il numero 93 di una Ducati fresca di titolo costruttori ha mani e piedi sul titolo 2025: deve decidere solo quando prenderselo e di fatto ha già iniziato a deciderlo. Non lo vincerà di sicuro qui a Misano Adriatico perché il triste concerto di fischi non renderebbe onore a un fuoriclasse cattivissimo in pista (ma trovateci chi non lo è) che si sta ritagliando un posto nella storia.

Il derby del pubblico

Dal 2007, da quando il Motomondiale è tornato in Romagna, oltre due milioni di tifosi hanno popolato il Misano World Circuit. La barriera dei due milioni è stata superata nell’edizione 2024, al termine del week-end più affollato di sempre. Un anno fa furono 163.558 gli spettatori che entrarono in circuito in quel fine settimana, nuovo record per Misano, con numeri che hanno tolto la polvere al vecchio primato del 2018 (158.120 a celebrare la vittoria di Dovizioso). Per Misano il derby del pubblico è da sempre con il Mugello, che nello scorso giugno ha regalato ottimi dati di affluenza. Il Gran Premio d’Italia in Toscana ha avuto complessivamente 166.074 spettatori nel week-end, con un incremento di circa il 6% rispetto ai 156.676 del 2024.

Misano fino al 2031