La MotoGp a Misano festeggia 20 anni. Luca Colaiacovo: “Un parco dei motori sempre più bello”

Correva l’anno 2007. Internet sembrava uno sfizio e non un’esigenza, WhatsApp non era ancora nata e all’epoca poteva al massimo ricordare un’imprecazione in dialetto sardo, in pista giravano Valentino Rossi, Casey Stoner e Loris Capirossi. Un altro mondo, tempestato di Nokia 3310 e Motorola Startac, mentre gli ultimi romantici del fax stavano per arrendersi.

Nell’estate 2007 il Motomondiale tornava a Misano e festeggiare oggi il ventennale fa ancora più effetto pensando a ciò che è cambiato e a tutto quello che ancora cambierà. C’è tutto un mondo che va veloce non solo in pista e il presidente di Santa Monica Spa Luca Colaiacovo è il navigatore ideale per capire cosa potrà succedere.