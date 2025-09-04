La MotoGp a Misano è una vera festa: tutti gli eventi collaterali dell’edizione 2025

Si avvicina l’appuntamento del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Circuit e la “terra dei motori” è pronta ad accogliere il popolo delle due ruote. Il circuito di Misano sarà il fulcro della tre giorni (12-14 settembre) ma la festa coinvolgerà l’intero territorio, dal Monte Titano alla Riviera, con un ricco programma di eventi che si aprirà da mercoledì 10. “È uno degli aspetti che caratterizza il nostro appuntamento e che viene apprezzato maggiormente - commentano i promotori Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e Misano World Circuit –, quello di vedere tutte le Amministrazioni impegnate nel proporre eventi che trasmettano il clima di festa e la passione per i motori che fa parte del nostro DNA non solo al pubblico del Gran Premio, ma anche ai tanti turisti presenti sul territorio. Un clima che contribuisce ad amplificare gli effetti economici dell’evento che, ricordiamo, nel 2024 ha riversato sul territorio di oltre 85 milioni di euro. Siamo pronti per offrire anche quest’anno uno spettacolo indimenticabile”.

Gli eventi collaterali che completano l’offerta del Gran Premio sono racchiusi nel palinsesto di The Riders’ Land Experience. Agli appuntamenti a cura delle Amministrazioni si intrecciano quelli proposti da Red Bull, per il terzo anno title sponsor del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il primo appuntamento è “Virtual Grid: pronti alla sfida?”, in programma mercoledì 10 settembre dalle 17 al Capo Bruno Reffi di San Marino. L’evento, promosso dalla Segreteria di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino in sinergia con la Federazione Motociclistica Sammarinese, consentirà ai fan di mettersi alla prova con simulatori Moto Trainer dando vita a vere e proprie sfide di velocità e, per i più abili, di sfidare i piloti del Mondiale. Ci saranno anche un’area fitness, per una sessione di allenamento ispirata alla preparazione atletica dei piloti, stand gastronomici, esposizione di moto e Dj set.

La Segreteria di Stato allo Sport, d’intesa con l’Ambasciata d’Italia in San Marino, è promotrice anche di un convegno per gli addetti ai lavori, organizzato in due momenti (mercoledì 10 alle 14:30 al Campo Bruno Reffi, giovedì 11 alle 9:00 al Misano World Circuit), dal titolo “Il futuro dello sport come volano di sviluppo per i territori”.

Sempre mercoledì 11 settembre al Teatro della Corte di Coriano, alle 21:00 verrà proiettato il docu-film “Voglio Correre”, basato sulla vita e le avventure della Clinica mobile del dottor Costa.

Giovedì 11 settembre, dalle 20, a Riccione ci sarà la Red Bull Riders Night: viale Ceccarini a Riccione si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per una serata all’insegna della passione per le due ruote, tra musica, show e spettacolari esibizioni di freestyle. Lo stesso accadrà a Rimini il giorno seguente, venerdì 12, sempre a partire dalle 20, sul lungomare Claudio Tintori.