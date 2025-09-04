La MotoGp a Misano è una vera festa: tutti gli eventi collaterali dell’edizione 2025

Appuntamento immancabile anche quello con il Dedikato, in programma a Misano Adriatico venerdì 12 e sabato 13 settembre. Teatro dell’evento saranno l’Arena 58 e il centro di Misano dove, dalle 17:30 alle 24:00, andranno in scena esibizioni Freestyle by Daboot, gli spettacolari lanci dei paracadutisti dell’Associazione Turbolenza in collaborazione con la scuola di paracadutismo Skydive Fano, ma anche talk show, concerti, mostra delle T-shirt dal 2007 ad oggi, sfilate di moto storiche, lo spettacolo pirotecnico del sabato e tanto altro Nelle stesse giornate Cattolica si trasformerà in un circuito di emozioni tra moto, musica e spettacolo. In Piazza 1° Maggio, Via Fiume e Via Curiel, dal pomeriggio fino a sera, andrà in scena un ricco programma con raduno e sfilata di minimoto, concerti dei Birri Medi e West River Band e Dj Set. Venerdì, dalle 19:30, ci sarà il Rider Talk con la partecipazione del giornalista di Sky Rosario Triolo e dei piloti Mattia Pasini e Andrea Migno.