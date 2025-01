La 100 Chilometri dei Campioni a Moreira-Chareyre, sul podio Bartolini

Il brasiliano Moreira di Moto2 e il francese Chareyre pluricampione supermotard costringono Rossi e Marini al 2° nella 100 chilometri di Tavullia. Bene il sarsinate Elia Bartolini in coppia con Lorenzo Baldassarri 3°. Quarti Migno-Morbidelli a precedere Pasini-Farioli e Bezzecchi -Bagnaia. Decimi Bulega-Fuligni, con Ferrari-Suzuki 13°, Bastianini -Casadei 15° e Caricasulo-Nepa 21°. Per Pedro Acosta, con Michael Dunlop, eroe del Tt, il 23° e ultimo. Nella gara “americana” , in scena venerdì, vittoria di Marini su Morbidelli, con Vale 3°, malgrado una scivolata nel finale mentre cercava di vincere. Una caduta per Rossi anche nel finale della 100 chilometri.