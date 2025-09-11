L’annuncio a Misano: “Stop alla MotoE dal 2026”

L’elettrico su 2 ruote non “tira” e Jorge Viegas, presidente della Federazione motociclistica internazionale sospende la MotoE: “Nonostante l’impegno di Dorna e nostro - ha detto Viegas - per promuovere questa categoria innovativa, non abbiamo raggiunto né i nostri obiettivi né quelli del settore associato alle moto elettriche ad alte prestazioni. Le gare sono state davvero fantastiche e ringrazio piloti, team e moto per l’impegno che hanno profuso. Insieme guardiamo al futuro e siamo pronti ad accogliere ogni innovazione”.

Il mondiale MotoE era nato nel 2019 con motociclette Energica: primo campione del Mondo Matteo Ferrari e il Gresini Racing. Un paio di anni fa è arrivata poi Ducati, con il titolo 2023 a Matteo Ferrari e il team Lcr. Campione in carica è Hector Garzo’, ma hanno vinto anche Jordi Torres, due volte, Dominique Aegerter. Nel campionato ci sono due team romagnoli (Sic58 e Felo Gresini) e uno pesarese (Snipers) con sei piloti romagnoli: Ferrari, Casadei, Alessandro Zaccone, Kevin Zannoni, Raffaele Fusco ed il sammarinese Luca Bernardi.