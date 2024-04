Jovanotti a Dovizioso: “Se vuoi un pezzo di clavicola, me ne è avanzata un po’...”

Perfettamente riuscito l’intervento alla clavicola ad Andrea Dovizioso, operato a Sassuolo dopo l’incidente in moto dei giorni scorsi. “Il prog Giuseppe Porcellini e la sua equipe hanno sistemato la frattura della clavicola destra con l’inserimento di una placca - ha scritto Dovizioso su Instagram - e ricostruito il legamento acromion claveare. È stata un’operazione lunga, ma perfettamente riuscita. La strada da percorrere sarà tosta, ma, ancora una volta, ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi stanno facendo sentire il loro supporto. È pura energia. Vi aggiornerò nei prossimi giorni.. per ora, nuovamente, grazie!”. Jovanotti su Instagram gli ha risposto: “Se ti serve un pezzo di clavicola me ne è avanzata un po’...”.