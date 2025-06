Prima giornata spettacolare di TrialGp alla Baldasserona. La Repubblica di San Marino ospita l’unica tappa mondiale in Italia, la quinta in calendario. Ha vinto il supercampione Toni Bou (Repsol Montesa Honda) contro il giovane Leone Jaime Busto (GasGas) mentre un terzo spagnolo, Gabriel Marcelli, compagno di Bou, ha tolto il gradino del podio al nostro Matteo Grattarola (Beta) per una differenza di poche penalità.