Il tricolore Velocità fa tappa al Mugello e Delbianco difende la leadership

La seconda tappa tricolore promette scintille per la sfida fra Alessandro Delbianco e Michele Pirro in Superbike. Ma anche per verificare i progressi di Luca Ottaviani con MvAgusta in Supersport 600 o in Moto3 per il braccio di ferro fra Spagna, rappresentata da tre assi, e Italia, del “soldatino” sarsinate Elia Bartolini; con Bruno Ieraci al vertice della Sportbike con Triumph e il giovane cattolichino Lorenzo Pritelli nella PreMoto3.