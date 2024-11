Il regalo di addio della Ducati Lenovo a Bastianini? Un mazzo di carte Pokemon

Festa d’addio per Enea Bastianini nell’hospitality Ducati Lenovo venerdì sera, con i Pokémon, come se avesse vinto il mondiale. Tutta la squadra, in primis Mauro Grassili, Davide Tardozzi e Gigi Dall’Igna, hanno festeggiato Enea con un modellino della Gp24 e un mazzo di carte Pokemon che rappresenta ciascun componente del team. “Enea, lo scorso anno, aveva dichiarato in una intervista rilasciata a Mow - spiega l’ufficio stampa Ducati Lenovo - che se avesse vinto il mondiale si sarebbe regalato un mazzo speciale di Pokemon di cui è appassionato. Così abbiamo pensato di fargli questo regalo”.