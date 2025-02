Il Misano World Circuit patrimonio della Romagna: “Nel 2024 indotto da 320 milioni di euro, con un milione e 285mila pernottamenti”

È una bella tradizione che si rinnova ormai da diversi anni, la presentazione congiunta del team SIC58 Squadra Corse e della stagione sportiva del Misano World Circuit, uniti a doppio filo dal ricordo sempre vivo di Marco Simoncelli. Al campione di Coriano è intitolato il circuito di proprietà della Santa Monica SpA e il logo del Misano World Circuit è presente sulle carene delle moto del team fondato nel 2013 da Paolo Simoncelli.

Questa mattina, proprio nella sala del circuito intitolata a Simoncelli, sono stati svelati i progetti per la nuova stagione che sta iniziando, a cominciare dalla struttura. “Il Gruppo Financo è da anni impegnato in importanti investimenti che hanno trasformato il Misano World Circuit in un grande parco del motorsport – ha ricordato il managing director Andrea Albani -. Un processo che proseguirà anche nel 2025 con il completamento della Terrazza Riviera per rendere sempre più funzionale la nuova Pit Building. Continueranno i lavori per la realizzazione della barriera fonoassorbente posizionata nella curva del Tramonto, che consente di mitigare l’impatto sonoro dell’attività prodotta. Giungerà a conclusione il paddock 4, un’area di 10.000 mq che amplia gli spazi per i team e le manifestazioni, aprendo una nuova connessione con il lato monte del circuito. Anche gli spazi della MWC Square vedranno un ulteriore arricchimento con la sede che ospiterà la Fondazione ITS. Una crescita continua sempre orientata alla sostenibilità, fronte che ci vede impegnati nel percorso per il rinnovo della certificazione ISO 20121 per la gestione sostenibile degli eventi”.