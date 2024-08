Il Gresini Racing ingaggia Fermin Aldeguer: sarà lui il sostituto di Marc Marquez

Fermin Aldeguer è il nuovo alfiere della Gresini Racing MotoGP e lo sarà per le prossime due stagioni con il Team faentino che ha definito anche il prolungamento della collaborazione con Ducati per la stagione 2026. Una collaborazione sempre più stretta quella tra Gresini Racing e Ducati Corse che nel recente passato ha portato Bastianini e presto Marc Marquez a tingersi di rosso e ha fatto conquistare a Di Giannantonio la sua prima vittoria in sella alla Desmosedici GP. Ora toccherà a Fermin Aldeguer, grande protagonista delle ultime due stagioni Moto2, prendersi la scena nel box del team capitanato da Nadia Padovani, al fianco di Alex Marquez, già confermatissimo per il 2025 e 2026. “Sono felicissimo di entrare a far parte della famiglia Gresini, è un’opportunità incredibile poter debuttare in MotoGP con questo fantastico team nel quale hanno corso grandissimi piloti e con la miglior moto della griglia. Spero di adattarmi rapidamente alla GP24, ci sarà da fare un passo alla volta, ma c’è tantissima voglia di essere già a Valencia per i primi test del prossimo anno. Un ringraziamento a Nadia e a Gigi per la fiducia, sarà ripagata”.