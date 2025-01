Gresini Racing, presentazione in grande stile

Presentazione in grande stile per il Gresini Racing. Il direttore sportivo Michele Masini affianca, insieme a Carlo Merlini, Lorenzo e Luca Gresini, Nadia Padovani alla guida del team. Dopo la “sbornia” di risultati e attenzioni con Marc Marquez, vuole stupire: “Sempre nei primi quattro con Alex Marquez e miglior debuttante con Fermin Aldeguer”. Matteo Ferrari, dopo il 2024 avaro di soddisfazioni, promette di stupire: “In questo 2025 vedrete un Matteo 2.0, mi sento più forte che mai. Gli avversari per la lotta sono i soliti: Casadei, Granado, Torres ed il campione in carica Garzo’, che sarà carico. Ma ci sono anche io”.