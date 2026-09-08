Gran Premio di Misano 2026, parcheggi e viabilità: tutto quello che c’è da sapere

L’attesa è finita: con il pre-event “Chronotitano Hill Climb – The Trailer”, in programma nel tardo pomeriggio di oggi a San Marino, con la presenza dei piloti Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, insieme a Davide Cassani, Mauro Sanchini e Letizia Paternoster, la settimana del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini entra ufficialmente nel vivo. In attesa del programma in pista, si scaldano i motori sul territorio, con gli eventi del palinsesto “The Riders’ Land Experience” pronti ad accendere l’entusiasmo del pubblico.