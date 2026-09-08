Gran Premio di Misano 2026, parcheggi e viabilità: tutto quello che c’è da sapere

Moto
  • 08 settembre 2026
Gran Premio di Misano 2026, parcheggi e viabilità: tutto quello che c’è da sapere

L’attesa è finita: con il pre-event “Chronotitano Hill Climb – The Trailer”, in programma nel tardo pomeriggio di oggi a San Marino, con la presenza dei piloti Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini, insieme a Davide Cassani, Mauro Sanchini e Letizia Paternoster, la settimana del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini entra ufficialmente nel vivo. In attesa del programma in pista, si scaldano i motori sul territorio, con gli eventi del palinsesto “The Riders’ Land Experience” pronti ad accendere l’entusiasmo del pubblico.

Mercoledì 9 settembre

Mercoledì, a Rimini, il motociclismo incontra il basket: in piazzale Kennedy, dalle 17:30, andrà in scena il FIBA 3x3 MotoGP Showcase, evento organizzato da FIBA e MotoGP che riunirà piloti, giocatori di basket 3x3, content creator e appassionati per una serata all’insegna dello sport e dell’intrattenimento. Il programma prevede un’esibizione di schiacciate, seguita da una partita di basket 3x3 con protagonisti piloti della MotoGP, giocatori FIBA 3x3 e ospiti speciali. Tra i partecipanti confermati figurano Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli. Ci saranno, inoltre, il giocatore di basket 3x3 Giorgio Di Bonaventura e il content creator Luca Campolunghi.

Sempre mercoledì, in serata, a San Marino il Teatro Titano ospiterà “Oltre il Limite: San Marino ricorda Alex Zanardi”, una serata speciale ideata dall’“avvocato volante” Diego Pensalfini per rendere omaggio a un campione capace di andare oltre ogni limite, dentro e fuori dalle piste. Confermata la presenza del figlio Niccolò Zanardi, del tre volte campione del mondo Loris Capirossi, del Dottor Claudio Costa, Lucio Cecchinello, Johann Zarco giornalisti e altri protagonisti del motorsport e dello sport.

A chiudere la serata sarà la proiezione della nuova versione del docu-film “Voglio correre”, rimontata e riadattata dal Dottor Claudio Costa per raccontare la straordinaria parabola sportiva e umana di Alex Zanardi.

Piano della viabilità

È confermato il piano della viabilità messo a punto dal tavolo coordinato dalla Prefettura di Rimini per agevolare l’accesso e il deflusso del pubblico nelle tre giornate del Gran Premio.

Il sistema prevede tre zone di accesso, associate alle diverse tipologie di biglietto e identificate da percorsi di colore rosso, giallo e verde. Una specifica segnaletica nei comuni di Misano Adriatico, Riccione e Cattolica guiderà gli spettatori verso ingressi, parcheggi, aree per persone con disabilità e casse.

Per alleggerire i flussi sulla viabilità principale, gli accessi alle zone gialla e verde saranno indirizzati prioritariamente verso la viabilità a monte di Misano, mentre la zona rossa sarà raggiungibile principalmente dalla SS16. Per chi arriva dall’A14, sono consigliate le uscite di Riccione per i percorsi giallo e verde e Cattolica per quello rosso.

Il deflusso sarà organizzato attraverso la viabilità dell’entroterra, con itinerari dedicati e segnalati verso i caselli autostradali di Riccione, Rimini e Cattolica. Le aree circostanti il circuito saranno interdette al traffico da giovedì sera, ad eccezione di residenti, Forze dell’Ordine e possessori di pass parking.

Parcheggi e navette

Nelle tre zone di accesso saranno disponibili numerosi parcheggi gratuiti. Da venerdì a domenica, dalle 8:00 alle 17:30, un servizio di trenini turistici collegherà Misano Centro e Misano Brasile con la zona rossa del circuito, con frequenza di circa 20 minuti.

Domenica sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito di Start Romagna, per raggiungere la zona artigianale di Misano, con collegamenti da Riccione, Misano Adriatico e Cattolica dalle 7:30 alle 13:00 e corse di ritorno dalle 15:00 alle 18:00. Orari e percorsi saranno disponibili sul sito di Start Romagna (https://www.startromagna.it/news/motogp-start-2026/).

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