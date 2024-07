Gp di Germania, Bastianini ha voglia di far “stonare” i tre tenori Bagnaia, Martin e Marquez

Tre uomini super vincenti attesi alla lotta in Germania. Pecco Bagnaia arriva al Sachsenring forte di tre vittorie domenicali di fila, Jorge Martin, che guida la classifica a +10 sul campione del mondo in carica ed è reduce dal bis del 2023 e Marc Marquez che sul tracciato tedesco si è imposto otto volte. Pecco sembra il favorito, perché attraversa un momento di gran forma, come dimostrano anche le vittorie nelle Sprint, suo ex tallone d’Achille.

Ci sarà spazio per gli altri? Difficile dirlo. Restando in casa Ducati, Enea Bastianini è sempre molto veloce con questa Gp24, Fabio Di Giannatonio sta attraversando un grande momento di forma e ieri si è ulteriormente gasato dopo l’offerta ricevuta in conferenza stampa da Fabio Quartararo, di andare in Yamaha Pramac Prima. Poi c’è Alex Marquez fresco di rinnovo del biennale con il Gresini Racing.

«Se guardiamo le statistiche - ha detto Bastianini - Sachsenring è una pista dove Marc Marquez è sempre stato veloce e quindi mi aspetto che sia lui questo fine settimana l’uomo da battere. In ogni caso sono fiducioso: il nostro set up di base sta lavorando bene ovunque e veniamo da due gran premi positivi».

Aprilia vede in pista Aleix Espargaro per onor di firma: lo spagnolo ha una mano rotta e proverà nelle libere, mentre Maverick Vinales può stupire. Mav ha voglia di vincere e se tutto gira nel verso giusto, lo vedremo fra i primi. In casa Ktm, Brad Binder si è rivisto fra i primi in Olanda, mentre Pedro Acosta ha sofferto ad Assen. Non ci sarà l’infortunato Alex Rins, al suo posto ritorna in MotoGp Remy Gardner.

Marco Bezzecchi è reduce da un fine settimana difficilissimo, tra l’altro su un tracciato in cui aveva brillato nel 2023. Deve riuscire a ripartire, trovando serenità: «Sono contento di tornare subito in pista - ha spiegato lo scorpione di Viserba - non è stato un week-end facile in Olanda. Il tracciato del Sachsenring è uno dei più particolari del calendario, corto, con distacchi serrati e un dislivello importante. Torno al lavoro, cerco di resettare e lasciarmi alle spalle l’ultima settimana per chiudere con una bella gara questa prima parte della stagione e godermi qualche giorno di relax».

Oggi alle 15 pre-qualifiche MotoGp, domani alle 10.50 Q1 e Q2, alle 15 Sprint Race. Domenica le gare: alle 11 la Moto3, alle 12.15 Moto2 e alle 14 MotoGp.