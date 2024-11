Gp della Malesia, Bagnaia stampa il miglior tempo davanti a Martin e a Bastianini. Bezzecchi è solo 12°

Prequalifiche del Gp della Malesia a Bagnaia in 1’57”679 davanti a un Martin che domina a lungo ma poi scivola a poco più di un minuto dal termine venendo scavalcato dal numero 1. Bella reazione di Pecco, quindi, dopo un inizio turno difficile per problemi tecnici. Terzo crono per Enea Bastianini: avere il manager Carlo Pernat di nuovo al suo fianco gli porta bene: ottimo, quando Bestia parte così può essere un gran fine settimana. Marco Bezzecchi è 12° a soli 98 millesimi dalla Top10 e dall’accesso diretto alla Q2 di domani: dovrà giocarsi la qualificazione in Q1 con Acosta, Zarco e Binder. Proprio Binder e Bezzecchi sono finiti a terra, così come un Aleix Espargaro, che ha pure concesso il bis. Marc Marquez entra con il 10° tempo in Q2 mentre Alex batte il fratellone con un 5° posto: notiziona in casa Gresini! Marc non è a posto e nella notte malese dovrà inventarsi qualcosa. Nei dieci anche Morbidelli (7°) e poi l’Aprilia di un Maverick Vinales ottimo 4°, le Yamaha di Quartararo (6°) e Rins (8°) e la Ktm di Miller (9°). Per Andrea Iannone un 21° posto davanti al cesenate Lorenzo Savadori. Nella notte italiana le qualifiche, domani alle 8 di mattina la Sprint race.