Gp del Giappone, Sprint race: Marc Marquez vince, Bastianini ottimo 4° con il “giallo”. Solo 6° posto per Bezzecchi

Marc Marquez vince il duello con Jorge Martin alla prima curva, ma è Diogo Moreira a chiudere 2° per penalizzazione dello spagnolo di Aprilia e di un eccezionale Enea Bastianini. I due chiudono al 2° e al 3° posto davanti al brasiliano della Honda, ma toccano il verde in uscita dalla curva che immette sul traguardo e vengono retrocessi di una posizione, facendone guadagnare 2 all’alfiere della Honda. Marc porta Ducati al successo in un tracciato ideale per la casa di Borgo Panigale. Martin con Aprilia si difende, anche se ha un gran calo nella gomma nell’ultimo giro. Peccato per Enea, protagonista di un grande avvio dal 7° in griglia. Bestia salta Acosta al primo giro per il 4°, poi supera un Bezzecchi in grande difficoltà. Volano a terra al primo passaggio Acosta, tamponato da Alex Marquez. Sui due frana l’incolpevole Di Giannantonio. Nel finale le gomme cedono sia sulle Aprilia che sulla Ducati di Bagnaia, che chiude 18° e penultimo con un solco in mezzo allo pneumatico. A fine Gp Enea, con il sorriso, nega di aver toccato il verde e chiede la prova video. La sua Ktm sfiora il verde di un nulla... ma le regole dicono così. Sesto posto per Bezzecchi dietro ad Ogura, con Zarco che precede Raul Fernandez e un Quartararo che porta Yamaha a prendersi l’ultimo punto: un piccolo segnale di crescita. Il Mondiale, vista questa Sprint race, sembra un affare fra Marc e Jorge, con gli altri che perdono importante terreno.