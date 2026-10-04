Gp del Giappone: doppietta di Marc Marquez, Bezzecchi brillante terzo davanti a Bastianini

Un Marc Marquez perfetto non sbaglia nulla a Motegi e si prende un successo che lo porta a -2 da un Jorge Martin solidissimo. Ben 100 vittorie Ducati per Dall’Igna ! Ottimo Marco Bezzecchi che si prende il 3° difendendosi da un ottimo Enea Bastianini che lascia il Giappone con due medaglie di legno: grandi risultati ma un po’ di amaro in bocca. Nel finale piazza il giro veloce .Per Bez un risultato importante che migliora nettamente il risultato di sabato. “ Non è stato un fine settimana facile -racconta Bez - perché è morta una persona importante poco prima di questa gara. Enea era davvero forte, ma ci tenevo troppo a questo podio. Nel finale lui volava e mi sono un po’ “cagato sotto”. Per il sudore avevo la visiera piena di goccioline e non vedevo nulla”. Certo che ora è a -49 da Martin. Scelta degli organizzatori gomme dure per tutti. Per 11 giri l’ex campione del mondo Aprilia tiene la prima posizione, ma quando Marc rompe gli indugi non c’è nulla che può fare. Quinto posto per Raul Fernandez che vince un duello a tre con Ai Ogura e Pedro Acosta, con l’alfiere di Ktm che perde il confronto con Enea. Ottavo posto per un discreto Bagnaia, che precede Aldeguer. A terra Alex Marquez, che scatta buon 4°, dopo i due long lap penalty rientra 10° e sbaglia tutto mentre è 8°. Solo 18° dietro a Morbidelli 15° Di Giannantonio: per lui un doppio 0 pesante in Giappone, anche se non per colpa sua. Decimo Marini, miglio Honda al traguardo, con Quartararo 12° con Yamaha.