Gp degli Usa, Sprint Race: Bezzecchi si butta via, Martin vince e vola in vetta al Mondiale. Bastianini sul podio

Cade a 200 chilometri orari Jorge Martin mentre festeggia nel giro d’onore la fine di un incubo. Lo spagnolo si prende anche la vetta della classifica con un +1 su un Marco Bezzecchi sprecone. Martin rischia mettendo la gomma media al posteriore, l’unico a farlo, e l’azzardo lo premia: passa all’ultimo giro un Bagnaia che aveva fatto la lepre fin dal via, ma che aveva meno aderenza. Buon risultato comunque per Pecco, che precede sul traguardo un Pedro Acosta. Un Acosta che due ore dopo il termine della Sprint sarà penalizzato di 8” a causa della pressione irregolare delle gomme. Ne consegue il podio di Enea Bastianini. Il riminese ha beneficiato in gara anche delle cadute di Marc Marquez, Di Giannantonio, Bezzecchi e Mir, ma ha anche avuto il merito di bruciare Ogura al via, di saltare Marini nel finale e di passare sotto la bandiera a scacchi anche Alex Marquez. Dopo il 12° posto in griglia, a causa di una caduta in Q2, il riminese della Ktm Tech 3 ha vissuto un sabato diverso da tutti i più recenti. Un sabato terminato con il podio a sorpresa. Che sia l’inizio di una riscossa.

La Sprint negli Usa ha regalato tantissime emozioni. Inizia Marc Marquez al 1° giro, quando per replicare all’autore della pole Fabio Di Giannantonio, cade, travolgendo anche l’incolpevole pilota del Pertamina Vr46. Gara finita per entrambi e Marc, che aveva avuto un “warning” in prova per aver rallentato Bastianini, viene penalizzato per il Gp domenicale: dovrà fare un long lap penalty. La coppia dell’Aprilia, Martin-Bezzecchi, dopo un avvio bruttino inizia una super rimonta saltando Mir con la Honda e poi Acosta con la Ktm. Marco supera anche il compagno di squadra ma poi esagera quando, a 3 giri dal termine, si stende a causa di una super staccata mentre stava partendo all’inseguimento di Bagnaia. Volano via 9 punti, e la speranza è che questo brutto errore diventi “benzina” per la gara in programma domenica alle ore 22. Sarà 4° in griglia il viserbese, non 2° come avvenuto nella Sprint, perché è stato penalizzato e dovrà cedere due posizioni in griglia. Come lui anche Luca Marini: i due hanno rallentato Marc Marquez nelle qualifiche.

Tornando alla Sprint, dopo Bezzecchi cade Mir mentre era 4°. Il Bk8 Gresini, oltre ad aver portato Alex Marquez al 5° posto, manca il piazzamento con Fermin Aldeguer, 10° anche a causa di un’uscita di pista.