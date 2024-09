Gp d’Indonesia dominato da Martin. Acosta è 2° e precede Bagnaia, Morbidelli e Bezzecchi. Fuori Bastianini e Marc Marquez

Jorge Martin vince dominando con un Pecco Bagnaia che chiude al 3° posto grazie a due sorpassi finali. Tra loro un Pedro Acosta fantastico secondo: il giovane spagnolo della Ktm è rimasto per quasi tre ore sotto investigazione per pressione delle gomme irregolare. Rischiava 16” di penalizzazione, ma alla fine la commissione non lo ha punito e il podio resta quello scritto dagli pneumatici sull’asfalto.

Finisce invece il sogno di mondiale sia di Marc Marquez, la sua Ducati Gresini si incendia, sia di Enea Bastianini, che scivola mentre era 3° (in clamorosa rimonta a suon di giri record) a 7 tornate dalla fine. Nel finale Bagnaia riesce a superare Franco Morbidelli e Marco Bezzecchi e dal sesto posto a 8 giri dal termine, chiude 3° sotto la bandiera. Solo 12 piloti al traguardo. Martin sale a +21 su Pecco mentre Enea e Marc sono ormai staccatissimi.