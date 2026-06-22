Giusto punire Bezzecchi, non falsare il campionato

Il GP della Repubblica Ceca ci regala una grande gara e altrettanta amarezza per l’esclusione di Marco Bezzecchi. Il folletto di Viserba schiaffeggia un Marshall, ma la punizione, anche se prevista dal regolamento, ci lascia perplessi: è giusto escludere un pilota per un comportamento maleducato tenuto fuori dalla pista? Un pilota che non ha messo in alcun rischio sé stesso o i colleghi? A fine stagione, se il titolo sfuggirà a Bez per 10-15 punti questa penalità sarà decisiva. Si può consentire che una sfida sportiva sia decisa da un episodio di maleducazione avvenuto fuori dalla pista? La penalità rischia di falsare un campionato bellissimo