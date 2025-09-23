Faenza, MotorPlay 2025: venerdì 26 settembre un week-end ricchissimo per gli amanti dei motori

Riecco MotorPlay: torna l’evento dedicato al mondo dei motori che, da venerdì 26 a domenica 28 settembre, trasformerà Faenza nella capitale del motorsport a due ruote. La terza edizione si svolgerà in diverse sedi della città, dal circuito del Monte Coralli a piazza del Popolo e della Libertà, passando per Villa Rotonda.

Il cuore dell’evento sarà lo 04 Park, l’impianto sportivo comunale del Monte Coralli, gestito da Andrea Dovizioso. In collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, sarà possibile mettersi alla prova con discipline come enduro, trial e navigazione con RoadBook. Non mancherà un corso di introduzione all’off-road per i più piccoli. Gli amanti delle e-bike potranno cimentarsi in un corso di Pump Track e in un Bike Test di e-bike da Enduro.

Una seconda sede sarà Villa Rotonda, in via Castel Raniero 1, dove sarà allestita un’area dedicata alle auto off-road e da rally. Qui si potrà vivere l’esperienza da co-pilota, assistere a esibizioni di piloti professionisti e ammirare una mostra a cielo aperto di supercar.

Sabato 27 settembre, il centro storico ospiterà la grande festa di chiusura. A partire dalle 17.30, in piazza del Popolo, si terrà lo show di Vanni Oddera e del gruppo freestyle Daboot, con un momento speciale dedicato alla ‘mototerapia’. Sarà anche l’occasione per visitare la mostra a Palazzo del Podestà dedicata al Team Gresini. La serata continuerà alle 21 con un grande show di freestyle acrobatico e la consegna del premio MotorPlay 2025 al faentino Gilberto Gatti. La festa si concluderà in piazza della Libertà con il dj set dell’ex pilota di MotoGP Marco Melandri.

Durante le tre giornate, diverse case motociclistiche allestiranno dei Ride Test. Sarà possibile provare modelli di marchi come Honda, BMW, Triumph, Kawasaki, Suzuki, Kove, Fantic, Sherco, CFMoto e Talaria, grazie alla partecipazione dei più importanti concessionari di zona. I partecipanti all’Experience potranno inoltre venire con la propria moto o scootercross e girare nelle piste da cross, da enduro, minicross e negli altri percorsi creati per l’evento.

Numerosi workshop con campioni e viaggiatori si susseguiranno nel corso dell’evento. Tra le testimonianze ci saranno quelle di Andrea Dovizioso e del pilota di rally Paolo Lucci. Saranno presentate la moto elettrica Talaria Komodo e la moto da pista GCT, e diversi viaggiatori racconteranno le loro esperienze in giro per il mondo. L’evento aprirà venerdì 26 alle ore 14 nell’area auto di Villa Rotonda, per poi accogliere tutti i partecipanti nella festa di apertura dalle ore 19 presso lo 04 Park, dove ci sarà una band e si potrà cenare al ristorante del parco.

Il programma completo può essere consultato all’indirizzo: www.motorplay.it