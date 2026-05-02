Eicma Riding Fest: a Misano si può salire sulla moto dei propri sogni VIDEO

Vuoi provare la moto dei sogni? Corri al Misano World Circuit ad Eicma Riding. La manifestazione è iniziata ieri, si conclude domenica 3 maggio ed è organizzata dall’ente guidato da Pietro Meda che propone a Milano la fiera del ciclo e motociclo. L’ingresso è gratuito e le principali case costruttrici mostrano e fanno provare i loro modelli. Sono presenti anche ospiti che gireranno in pista, come tanti dei presenti che lo vorranno fare con un biglietto che andrà in beneficenza. Kevin Schwantz e Troy Bayliss, Marco Melandri e Andrea Dovizioso, Stefan Everts e Tony Cairoli. Previsti anche spettacoli di acrobazie con moto da cross. Ci siamo stati e ne abbiamo parlato con Federico Aliverti, direttore di Eicma e opinionista di Sky MotoGP.