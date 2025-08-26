E se Marc Marquez vincesse il suo 9° titolo mondiale a Misano Adriatico?

Di questo passo, Marc Marquez potrebbe vincere il suo nono titolo mondiale al Misano World Circuit, con 6 prove di anticipo sulla fine della stagione 2025. L’obiettivo, a ben guardare, non è affatto lontano: anzi. Quattordici vittorie consecutive (7 doppiette sprint più Gran premio), per un totale stagionale, su 14 week-end di gare di 13 successi nelle Sprint e 10 nei Gp: una dittatura. Che possa arrivare ad eguagliare Valentino Rossi e i suoi 9 titoli iridati proprio nel Gp della Riviera di Rimini e della Repubblica di San Marino, la gara di casa del dottore da cui lo divide una ruggine sentitissima anche dagli appassionati del 2015, è un’ipotesi tutt’altro che campata in aria.