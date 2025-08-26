E se Marc Marquez vincesse il suo 9° titolo mondiale a Misano Adriatico?

Di questo passo, Marc Marquez potrebbe vincere il suo nono titolo mondiale al Misano World Circuit, con 6 prove di anticipo sulla fine della stagione 2025. L’obiettivo, a ben guardare, non è affatto lontano: anzi. Quattordici vittorie consecutive (7 doppiette sprint più Gran premio), per un totale stagionale, su 14 week-end di gare di 13 successi nelle Sprint e 10 nei Gp: una dittatura. Che possa arrivare ad eguagliare Valentino Rossi e i suoi 9 titoli iridati proprio nel Gp della Riviera di Rimini e della Repubblica di San Marino, la gara di casa del dottore da cui lo divide una ruggine sentitissima anche dagli appassionati del 2015, è un’ipotesi tutt’altro che campata in aria.

Lo spagnolo, quando per la prima volta ascoltò questa ipotesi al Gp della Repubblica Ceca, fu abile a svicolare, con una risposta diplomatica ma sostenuta da un sorriso a 32 denti, come è solito fare quando vede scoperto un suo obiettivo. Quel giorno, sembrò un’ipotesi forte e difficile da realizzare, adesso, invece, pare una possibilità... quasi scontata. Per festeggiare a pochi chilometri dalla casa di Vale, a Marc sarà sufficiente avere, domenica 14 settembre, 222 punti di vantaggio. Attualmente la classifica dice che è a +175 sul fratello Alex, che è stato bravissimo proprio fino al Gp di Brno, poi si è come inceppato.

Nelle prossime due gare, compresa quella del “Simoncelli” il capoclassifica della Ducati Lenovo numero 93 dovrebbe fare 47 punti in più (su un massimo di 74) rispetto all’alfiere del Bk8Gresini. Barcellona, però, è un tracciato che Alex, in sella ad una Gp24 fantastica ad inizio stagione ma ora senza sviluppo, conosce bene: sarà decisivo vedere come reagirà. Se Marc inanellasse l’ottava doppietta consecutiva, portando a casa i 37 punti delle due vittorie, ecco che l’ipotesi di un titolo mondiale da ottenere a Misano sarebbe sempre più vicina.