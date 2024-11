Dopo i podcast, Andrea Migno a Barcellona si è rimesso in gioco in Moto2: “Mi sto divertendo e se anche l’anno prossimo...” VIDEO

Andrea Migno ha preso al volo l’occasione di salire su una Moto2, anche se non gareggia da un anno e mezzo. Il pilota di Saludecio è impegnato quest’anno nel ruolo di coach e video analisi per il Pertamina Enduro VR46 e Matteo Gabarrini nel mondiale Junior, oltre ad avere un podcast “Migbabol” in cui intervista i protagonisti della MotoGp, ma mollerebbe tutto per tornare in sella in Moto2. “Ho cercato di adattarmi e ho dovuto cambiare lo stile di guida, però la moto è stupenda e mi sto divertendo molto. Tanti amici mi stanno aiutando dandomi consigli, poi in pista ci vado io...”. Il ritorno in sella è l'antipasto di un ritorno vero e proprio? “Quella con i podcast è un'esperienza divertente, ma se arrivasse una proposta dalla Moto2...”