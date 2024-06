Grande impresa di Michele Pirro che, dopo il capitombolo di sabato in cui si era lussata la spalla destra, stringe i denti e porta a casa il 70° successo in Superbike tricolore. Secondo l’ottimo Luca Vitali: il bellariese ritrovo il podio con la sua Honda Improve, battendo Simone Saltarelli, Honda Tdc. Quarto il riminese Alessandro Delbianco (Yamaha Dmr) vincitore al sabato, mentre 5° con il miglior giro in gara è il sammarinese Luca Bernardi (Aprilia M2).