Civ, doppietta tricolore di Delbianco in Superbike / VIDEO

Alessandro Delbianco chiude un fine settimana da sogno nel Misano World Circuit Marco Simoncelli: prima doppietta tricolore, pole position e giro veloce in gara, la Superbike è sua! Michele Pirro, campione in carica del Ducati Barni, dopo il brutto volo del venerdì e la scivolata nella gara del sabato è 2° e limita i danni. Terzo Samuele Cavalieri che vince il derby Ducati Broncos battendo il bellariese Luca Vitali. Forte Lorenzo Pritelli di Cattolica, doppietta in PreMoto3, mentre il sarsinate Elia Bartolini e’3° in una Moto3 che parla spagnolo. Doppia vittoria anche per Luca Ottaviani di Tavullia nella Supersport 600 con MvAgusta Extreme.