Civ al Mugello, Benvenuti brillante secondo, per Zannoni rimonta senza podio VIDEO

Federico Fuligni si impone nella Supersport Next Generation, Michel Agazzi nella Sportbike, Alessio Paglioni nella Moto4, mentre la doppia gara della Moto3 va a Luca Da Dalt al mattino e a Vicente Perez Selfa al pomeriggio.

Fuligni (Ducati Kuja) vince con autorità un Ssp Ng sotto un diluvio che, piano piano, si calma. Sul podio salgono lo spagnolo Julio Garcia (Kawasaki Mrt) e Alessandro Sciarretta (Ducati Zpm), mentre Andrea Tucci (Ducati Atomico) resiste alla rimonta di Kevin Zannoni (Ducati Broncos) rimasto indietro al via per un problema di elettronica in partenza. Il sammaurese è secondo in classifica per un punto, dietro a Fuligni (64-63). Il misanese Biagio Miceli (Sgm Ducati) cade all’ultimo giro mentre è 6°, mentre il riminese Raffaele Fusco (Yamaha Bike&Motor) rischia di cadere al terzo giro mentre è primo e chiude 9°. Niccolò Antonelli (Yamaha AltoGò), dopo la vittoria di sabato è 11° davanti a Lorenzo Dalla Porta (Honda Promodrive) e terzo in classifica a -18 da Fuligni. Nella Moto4 vittoria di Paglioni (Bike 44) che si ritrova al primo posto regalato da Mathias Tamburini (L30), che guida la gara fino a un giro dal termine, quando vola a terra. Secondo Andrea Benvenuti (L30) di Belriceto di Lugo, che sfrutta l’occasione per prendersi il primo podio tricolore, davanti allo svizzero Davide Dotta (BucciMoto), con il misanese Leonardo Martinazzi (Flashmotor) 8°. Il 16enne veneto LucaDa Dalt (Honda Mr di Massimo Morri Gradara), vince la Superpole Race Moto3, con la pioggia che elimina la “armata spagnola”. In gara 2 vendetta dell’iberico Vicente Perez Selfa (2wp Gp Project). Nella Sportbike Agazzi (Triumph) non si fa scappare l’occasione di vincere sul bagnato, mentre il giovane peruviano Alessandro Aguilar Carballo (Yamaha del Roc’e’DeA diretto da Massimo Roccoli) è 2°. Il misanese Emiliano Ercolani è 6° (Aprilia Gradara), mentre il riminese Alessandro Zanca (Triumph) chiude 11°.

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