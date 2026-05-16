Cinquanta anni senza Paolo Tordi: i sogni spezzati alla curva Biondetti 2

Il 16 maggio 1976 era una giornata caldissima. Sembrava di essere già in piena estate. Faceva ancora più caldo a mezzogiorno quando al Mugello partì la gara delle 350cc del Gran premio delle Nazioni, valido per il Motomondiale. Nella griglia della prima fila con il numero 49, accanto a piloti del calibro di Giacomo Agostini, Franco Uncini e Walter Villa, c’era anche il cesenate Paolo Tordi in sella alla sua Yamaha. Sarà la sua ultima corsa in una tragica sequenza, di 25 anni in 25 anni, di concittadini morti in pista, come il pioniere del motociclismo cesenate Gennaro Biguzzi (1926) e il campione del mondo Dario Ambrosini (1951).