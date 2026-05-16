Cinquanta anni senza Paolo Tordi: i sogni spezzati alla curva Biondetti 2

Il 16 maggio 1976 era una giornata caldissima. Sembrava di essere già in piena estate. Faceva ancora più caldo a mezzogiorno quando al Mugello partì la gara delle 350cc del Gran premio delle Nazioni, valido per il Motomondiale. Nella griglia della prima fila con il numero 49, accanto a piloti del calibro di Giacomo Agostini, Franco Uncini e Walter Villa, c’era anche il cesenate Paolo Tordi in sella alla sua Yamaha. Sarà la sua ultima corsa in una tragica sequenza, di 25 anni in 25 anni, di concittadini morti in pista, come il pioniere del motociclismo cesenate Gennaro Biguzzi (1926) e il campione del mondo Dario Ambrosini (1951).

Il debutto a Imola

Tordi aveva iniziato a correre 5 anni prima sotto le insegne del Moto Club “Alano Montanari” di Cesenatico. Nella categoria Juniores aveva fatto il suo debutto l’11 aprile 1971 a Imola su una Motobi 175 nel campionato italiano velocità. Due anni dopo era salito in categoria Seniores e sempre al Dino Ferrari su Yamaha 250 vinse sotto il diluvio la “Conchiglia d’oro Shell”. Era il 30 settembre 1973. Sarà la sua prima e unica vittoria di una carriera troppo breve, sempre all’inseguimento di una consacrazione come “pilota ufficiale” che non arrivò mai. Il talento non fu supportato dalla disponibilità di moto competitive. Tordi corse sempre come pilota privato, con moto inizialmente acquistate di seconda mano, spesso costretto a utilizzare per gli spostamenti il furgone della ditta di avvolgibili e tapparelle del padre Ernesto, su cui caricava la moto, e a dormire in tenda nei pressi dei circuiti.

Motomondiale

A partire dal 1974 disputò alcuni Gp del campionato del mondo a Imola, Abbazia (Jugoslavia), Le Castellet (Francia), Salisburgo (Austria) e Brno (Cecoslovacchia). Il 1976 doveva essere per Tordi l’anno decisivo per diventare un pilota professionista. Per dedicarsi esclusivamente a questo obiettivo lasciò il lavoro di rappresentante della Croci alla Panighina di Bertinoro e acquistò una nuova Yamaha 350 Cantilever. Passò al Moto Club «Ennio Baglioni» di Città di Castello che gli mise a disposizione una persona, tale Meozzi, per seguirlo durante le corse. Anche il padre Ernesto, che in passato non aveva condiviso la passione per le moto del figlio temendo per la sua incolumità, diventò un suo grande sostenitore e iniziò ad accompagnarlo. Per una messa a punto ottimale della moto si affidò a Peter Durr detto “Il mago”, un tedesco che abitava a Bologna.

Romagna in lutto