Cesena, nel week-end il motoraduno organizzato dal Club “Paolo Tordi”

Nel week-end da venerdì 29 a domenica 31 maggio, l’ippodromo di Cesena ospiterà per tre giorni il Motoraduno organizzato dal Moto Club “Paolo Tordi”, valido sia come quarta prova selettiva del campionato italiano Turismo, sia come prova del campionato regionale Turismo, con questo programma. Venerdì: accoglienza dalle ore 14 alle 18 delle moto e dei cittadini. Sabato: iscrizioni in mattina, partenza alle ore 16 per un minitour sulle colline, con vista panoramica sulla città di Cesena, e rientro previsto alle 18.30, a seguire aperitivo.

Domenica: iscrizioni in mattina, partenza alle ore 11 del tour e pranzo di pesce al ritorno alle ore 12.30. La giornata si concluderà con le premiazioni alle ore 14.30. Nel corso del motoraduno funzionerà un’esposizione, aperta al pubblico, di moto d’epoca da turismo e da competizione.