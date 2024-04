Casadei all’assalto del mondiale Junior Gp a Misano

E’ il grande fine settimana di Mattia Casadei e del mondiale Junior Gp al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” e potremmo vedere in pista anche Mattia Pasini. L’ex campionato spagnolo Moto3 e Moto2 debutta nel 2024 in Romagna.

Casadei si è accordato con il team Ciatti ed avrà le Boscoscuro con cui a fine 2023 mieteva successi iridati Fermin Aldeguer. Il riminese, campione in carica della MotoE ed attuale capoclassifica, vuole rilanciarsi nel mondiale a “gas e carburatori”. Partire in casa potrà dargli una mano, ma la concorrenza sarà spietata, a partire dal compagno di squadra Surra, con Rato (Fau 55), Garcia (Fantic Cardoso) e Orrandre (Stv Laglisse), senza scordare piloti che hanno centrato podi mondiali come Navarro (Forward), Fellon Sf Racing) e Toba, al debutto nella categoria e lo scorso anno con il Sic58 in Moto3. In questo gp dovrebbe esserci anche Pasini, sempre con il team Ciatti Boscoscuro per preparare al meglio le sue quattro wild card mondiali: il Paso vuole lasciare un segno anche sul 2024.

Il campione 2023 della JuniorGp, Angel Piqueras, si è preso già un podio mondiale Moto3 proprio ad Austin, con la Honda Leopard. A succedergli proveranno in tanti, da Carpe (Stv Laglisse) a Cruces(Finetwork Ktm), da Quiles (Honda Strella Galicia) a O’Shea (Honda Mlav Racing), da Salmela (Husqvarna Liqui Moly) a Morosi (CfMoto Aspar Junior). Nella European Talent Cup scende in pista il sammarinese Gabriel Tesini, protagonista, nel 2023 del civ PreMoto3. Piloti in pista oggi dalle 8.45 con le prove libere. Dalle 14.10 le prove cronometrate che termineranno alle 19.