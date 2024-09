La Ducati delle 100 vittorie in MotoGp ha il volto raggiante di Michele Pirro. Domenica è stato il collaudatore della Rossa a rappresentare il team nella premiazione per la vittoria di Enea: il 100° trionfo ducatista in categoria. Per il 38enne pugliese, residente da quasi 25 anni a Cesena, un riconoscimento importante e un solo rammarico: «Non aver visto tornare Valentino Rossi sulla nostra moto quando era competitiva. Gli avevo chiesto di provarla a fine carriera».

Com’è stato essere sul podio domenica?

«È stato un grande regalo di Ducati. Credo sia il riconoscimento del lavoro svolto a partire dal 2012. I successi, tolti quelli di Stoner, Capirossi e Bayliss, sono arrivati dal 2016, con Dovizioso, Iannone, Lorenzo, Petrucci, Miller, Bagnaia, Zarco, Bastianini, Bezzecchi, Martin e Marc Marquez. Mi ha fatto strano essere premiato senza indossare la tuta, bellissimo sentire il pubblico applaudirmi e urlare il mio nome». Bello anche essere sul podio con Enea? «Mi sono reso conto che poteva farcela già al mattino: di solito fatica a svegliarsi, ma alle 8.40 aveva fatto il miglior crono nel warm up. Mi son detto che poteva essere il suo giorno. L’ho visto crescere e siamo amici. Peccato l’infortunio dello scorso anno che gli ha impedito anche di allenarsi: in questa MotoGp se perdi 0”3 al giro finisci lontano dai primi. Enea si meritava questa soddisfazione. Bello anche che a vincere sia stato il 23, che era anche il numero di Luca Salvadori. L’unica cosa che è mancata per essere un giorno perfetto è stato Pecco sul podio». Lei è arrivato in Ducati nel 2012: sono cambiate parecchie cose? «Ricordo che era una moto “bestiale” con un’enorme potenza e problemi di tenuta all’anteriore: non sapevi se avrebbe tenuto l’aderenza in curva. Sono tornato a casa dopo il primo test con le stigmate come Padre Pio (Michele è originario di San Giovanni Rotondo, ndr). In pratica ho guidato tutte le Ducati fino ad ora, non solo le MotoGp, ma anche le Panigale V2, le varie V4 e persino la MotoE e ora contribuirò a preparare la MotoGP del 2027 (quando entrerà in vigore il nuovo regolamente che impone il cambio di cilindrata e il divieto di ali e di abbassatori, ndr)». A quali moto è legato di più? «Alla Gp 15, la prima della rivoluzione di Gigi Dall’Igna. Poi alla Panigale V2, con cui ho vinto tanto nel tricolore, e alla V4 iridata con Bautista. Anche la MotoE, che provai in un freddo 15 dicembre 2021 a Misano. Ricordo la data perché tre giorni dopo mi sono sposato con Paola Ricucci: nostra figlia Ginevra, che ha poco più di due anni e che presto avrà una sorellina, è già pazza per le moto». Quali sono i piloti che ha aiutato di più e quelli che le hanno regalato le soddisfazioni più grandi? «Lorenzo è quello che ho affiancato maggiormente, mentre fra le vittorie più belle quelle del 2017 di Dovi, che aveva vinto un Gp con Honda e Yamaha e ne infilò 6 contro un grande Marc Marquez. Andrea aveva cominciato con me e avevamo condiviso fatiche e delusioni. Poi il primo successo ad Aragon di Pecco, battendo Marc, e il titolo del 2022 quando Bagnaia fece una super rimonta recuperando 97 punti a Quartararo. A metà stagione ci eravamo detti: non lo vinciamo neppure quest’anno e invece...».

Quale pilota avrebbe voluto in Ducati?

«Alla fine sono arrivati tutti, anche Marc che ci aveva detto no nel 2016. Siamo passati da essere la moto che nessuno voleva a quella che vogliono tutti. L’unico rammarico resta Rossi».

Luigi Dall’Igna, l’artefice di questi successi, che persona è?

«All’inizio non ci andavo d’accordo: ero giovane e volevo correre. Lui diceva che un tester come me non lo trovava, un pilota sì. Poi abbiamo costruito un grande rapporto. Con Paolo Ciabatti e Davide Tardozzi è stata la guida verso le vittorie. Un uomo capace di individuare le persone più giuste».

L’ex tecnico forlivese Massimo Bartolini può essere il “Dall’Igna di Yamaha”?