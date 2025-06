Bulega: “Alla fine ho fatto il massimo dopo la caduta al mattino”

Nicolò Bulega non ha vissuto il fine settimana che voleva, ma non può nemmeno fasciarsi troppo la testa: «Penso di aver fatto il massimo, dopo che la caduta del mattino mi ha costretto a partire 10°, Chiaro che non era quello che speravo per la gara di casa, ma Bassani mi ha steso malamente. Il 2°, visto ciò che era successo, è un ottimo risultato. Mi spiace che non mi sia venuto a chiedere scusa: quando eravamo nella ghiaia mi ha detto che aveva perso il controllo perché gli si era chiuso l’anteriore, ma ho visto le immagini e l’anteriore gli si è chiuso dopo che mi aveva toccato. E’ un comportamento che non mi è piaciuto». L’ex campione del mondo Supersport riflette anche su altri punti persi per strada: «Ad Assen non sono stato fortunato e mi sono fermato due volte perdendo circa 37 punti, qui ne ho persi altri 9/12 con la caduta nella gara di questa mattina (ieri ndr). In totale sono 50 punti».

L’obiettivo ora è riprendersi senza farsi schiacciare dal timore di sbagliare: «Qui ho fatto due 2°, mica un ventesimo, non dobbiamo essere troppo abbattuti. Ora andiamo a Donington che sappiamo essere un tracciato che piace a Toprak, ma anche Most era un circuito che gli piaceva ed in gara 2 l’ho battuto all’ultimo giro».

Nuovo inizio per Michael Ruben Rinaldi che chiude con due 15° la sua prima con la Yamaha del MotoXracing: «Sono abbastanza soddisfatto, anche perché sia al mattino che in gara 2 ho avuto problemi di elettronica sulla mia R1. Direi che questa è una partenza positiva con un mezzo e una squadra che conosco poco. Ora devo cercare di avvicinarmi agli altri in blu (gli altri piloti Yamaha ndr)».

