Superbike e MotoGp a Misano. Da domani, 24 ottobre, scatta la consueta campagna di prevendita in vista dei due mondiali in programma a MWC anche nel 2025.

Fino al 28 febbraio sarà attiva la promozione ‘Un biglietto due mondiali’. Con 90 euro si potrà assistere alle gare di MotoGp nel settore Prato 1 e alla gara WorldSBK nel settore Paddock con Prato2.

Per la sola MotoGP, fino al 17 febbraio verrà applicato uno sconto su tutte le giornate della manifestazione e su tutti i settori Prato e Tribune. Al Prato 2, nella ‘Quercia Zone’ accesso alle qualifiche del sabato e alla Gara Sprint al prezzo di 30 euro; per le gare della domenica 55 euro, l’abbonamento alle due giornate a 75 euro, 90 euro per l’intero weekend.

La Promozione friend prevede invece che aggiungendo 25 euro al biglietto di tribuna della domenica, si possa assistere anche alla gara Sprint del sabato (biglietto abbonamento 2 giorni).