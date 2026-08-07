Bezzecchi ritrova la sua Silverstone: «Non sono al massimo ma ci proverò»

Marco Bezzecchi torna nella “sua” Silverstone e si taglia ancora i capelli. Bez si è presentato in forma alla conferenza stampa di presentazione del Gp di Gran Bretagna andata in scena nel cuore di Londra. Rispetto al test di una settimana fa a Misano, dove era sceso in pista con una Aprilia Rsv4 insieme agli altri piloti Academy Vr46, Marco si è tagliato ancora i capelli più corti: lo scorso anno abbandonò i suoi folti e lunghi riccioli proprio prima di Silverstone e dominò la gara: perché non riprovare? Con lui sul palco, circondati da un folto pubblico, anche Ai Ogura, seduto addirittura al centro come tocca di solito al capoclassifica (Jorge Martin assente qui così come Marc Marquez), Pedro Acosta, Diogo Moreira e l’eroe di casa, il “vecchio” Cal Crutchlow. Bez, ieri, ha superato anche la visita medica per aver l’idoneità a gareggiare. «Sono contento di essere qui e mi sento bene, nella pausa non ho mai smesso di allenarmi per recuperare non solo la spalla, ma anche il ginocchio sinistro. Certo non sono al 100% e qui cercherò di ottenere il massimo. Certo se mi capiterà l’occasione di vincere cercherò di prenderla, ma è difficile. Mi piace molto questa pista (la più lunga della stagione, ndr) perché è varia. Devi stare molto attento, in quanto se sbagli una curva ti porti dietro l’errore in altre 5-6 che seguono, sono tutte raccordate. Mi sento ancora in lotta per il mondiale: con due gare ogni fine settimana si possono fare molti punti».

Lo sa bene Marc Marquez, che è 3° a -18 punti da Martin il quale ne ha 208, ed alle spalle di Ai Ogura che è a -14. Marco è 4° a -22, con due lunghezze di vantaggio su Fabio Di Giannantonio: tutti perfettamente in corsa. Con loro anche Raul Fernandez a -49, Acosta a -60 e Pecco Bagnaia a -65: neppure loro sono tanto distanti. La prima cosa che dirà Silverstone è se il team factory Aprilia si è rimesso “in bolla”: il gruppo guidato da Massimo Rivola, affiancato dal capotecnico Fabiano Sterlacchini e dal direttore sportivo Paolo Bonora, ha perso un po’ la bussola della messa a punto nel finale della prima parte di stagione. I piloti del team clienti Trackhouse, senza modificare nulla sulla RSGP, sono sempre stati davanti ai “cugini”. Vedremo, poi, che farà Marc: ora che ha realizzato un recupero che pareva impossibile ed ha avuto un mesetto per migliorare ancora la propria forma fisica attaccherà come nei momenti di maggior forma? Probabile. Anche suo fretello Alex, del team faentino Bk8Gresini Racing, sarà ancora in forma migliore, dopo la bella prova in Germania. Due piloti saranno chiamati a sostituirne altrettanti infortunati: Pol Espargaro sulla Ktm Tech3 di Maverick Viñales e Iker Lecuona al posto di Fermin Aldeguer sulla GP24.5 del Bk8 Gresini Racing.

Oggi alle 17 prequalifiche della MotoGP, domani alle 12.50 Q1 ed alle 17 Sprint Race, mentre domenica alle 12.15 Moto2, alle 14 MotoGP ed alle 15.30 Moto3.