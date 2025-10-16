Bezzecchi penalizzato per aver causato la caduta di Marquez a Mandalika: doppio long lap penalty nel Gp d’Australia di domenica

Marco Bezzecchi è stato penalizzato per l’incidente causato al 1° giro della gara di Mandalika, che oltre ad aver posto fine al Gp suo e di Marc Marquez ha anche causato un infortunio che ha costretto lo spagnolo ad essere operato ad una scapola. A 11 giorni dall’incidente, lo Stewards Panel ha comunicato ufficialmente la decisione sulla penalità che il romagnolo dovrà scontare nel Gp d’Australia di domenica, quindi nella gara lunga di Phillip Island: “un doppio long lap penalty per aver creato una situazione di pericolo e aver causato una caduta”.

Nella conferenza stampa alla vigilia del week-end australiano, Bezzecchi è tornato sull’episodio di Mandalika: «Non mi aspettavo di essere così veloce in quel punto, purtroppo ho fatto un errore di valutazione. Quando ho visto che non riuscivo a frenare, ho cercato di evitare il contatto ma non ce l’ho fatta e ho toccato la parte posteriore della moto di Marc e la conseguenza è stata enorme perché in quel punto c’era una grande distanza tra l’asfalto e la ghiaia e purtroppo Marc ha colpito la ghiaia e si è infortunato».

Intervistato da Sky Italia, Bezzecchi ha poi commentato così la squalifica: «Questa è stata la decisione e non posso fare altro che rispettarla: ora devo cercare di guardare avanti e fare il meglio nonostante questa penalità».