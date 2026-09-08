Bezzecchi apre il gas verso Misano: “Finalmente rivedo i nostri tifosi”

Marco Bezzecchi si presenta a Misano dopo il positivo weekend ad Aragón dove, nonostante fosse ancora alle prese con i postumi dell’infortunio rimediato al Sachsenring, ha conquistato due terzi posti. Il pilota italiano affronta la sua gara di casa con l’intento di confermare la competitività mostrata negli ultimi due gran premi. Il Misano World Circuit Marco Simoncelli è un tracciato tecnico con numerosi cambi di direzione tra curve e varianti. Il layout si snoda in senso orario lungo 4,23 km, con un totale di 16 curve, di cui 10 a destra e 6 a sinistra. Tra queste spicca la curva 11, il celebre “Curvone”, un tratto particolarmente veloce che i piloti affrontano a circa 240 km/h.

“Sono molto contento di andare a Misano - ha detto Bezzecchi - sarà bellissimo poter finalmente rivedere tutti i nostri tifosi, anche se sicuramente sarà un fine settimana molto impegnativo. Non vedo l’ora di scendere in pista sulla RS-GP26”.