Bastianini e Bezzecchi: a Losail conta tanto

Due giorni in Qatar per capire meglio gli equilibri di questa MotoGp 2024 e vedere quanto impiegherà Marc Marquez a cambiare stile di guida. Dopo la tre giorni a Sepang, che ha mostrato la superiorità Ducati, i piloti del mondiale scendono in pista a Losail. Bagnaia è il campione in carica e pare fortissimo. Certo, impiega sempre tre giorni per mettersi davanti e la gara Sprint è nel secondo, di solito terreno di caccia per Jorge Martin e per i nostri romagnoli. Enea Bastianini in Malesia ha avuto una bella iniezione di fiducia, è stato veloce, il più rapido nel secondo giorno e terzo nell’assoluta. Anche Losail, come Sepang, è un tracciato che gli piace e può fare molto bene ancora.

Marco Bezzecchi invece non è partito benissimo in Malesia. Nella terza e ultima giornata non è riuscito a fare un time attack ed è finito fuori dai primi 15. Nulla di grave, così come le tre scivolate, ma il segno di una messa a punto da trovare. Il suo capotecnico Matteo Flamigni e la squadra dovranno dargli una mano per trovare la quadra e mettersi in ordine per il via della stagione. Nel Vr46 Pertamina c’è Di Giannantonio che è partito forte e forse anche questo potrebbe aver influito sul lavoro di Marco.

Occhi puntati su Marc Marquez e il Gresini Racing. Il fresco 31enne guida la sua Gp23 come fosse una Honda, gliel’ha detto anche Bagnaia durante i test di Sepang. Marquez avrà paragonato i suoi dati a quelli degli altri piloti di Borgo Panigale, a cominciare da quelli del fratello Alex, più che positivo in Malesia.

Aprilia si affida ad Aleix Espargaro, il migliore nei primi tre giorni di test mentre Ktm-GasGas vede un Pedro Acosta velocissimo: il campioncino spagnolo, come tutti i debuttanti, a Sepang ha girato sei giorni e quando sono arrivati gli altri, aveva già tre giorni di lavoro nel polso e nella messa a punto.

Yamaha e Honda stanno lavorando sodo e Quartararo-Rins e Mir-Zarco potrebbero entrare nei dieci. Dovrebbero rientrare sia Raul Fernandez, caduto in Malesia al primo giorno, che Franco Mobidelli, assente dai primi test per un volo a Portimao, provando con una Panigale.