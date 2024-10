Bagnaia trionfa nel Gp del Giappone e torna a -10 da Martin. Marc Marquez si prende il 3° posto davanti a Bastianini

Pecco Bagnaia vince con autorevolezza il Gp del Giappone e si prende l’ottavo successo stagionale, scendendo a -10 da un Jorge Martin fantastico al via: lo spagnolo in pochi giri si mette al 2°, cercando un ricongiungimento impossibile. Lo aiuta Acosta che si stende presto mentre è 2° in scia a Pecco. Bene Marc Marquez, 3° su un Enea Bastianini che compromette tutto al via: Bestia sbaglia cercando di resistere a Binder e viene passato da Marc Marquez, Martin e persino Miller. Nella rimonta perde tanto soprattutto su Binder e resta così ai piedi del podio: «Quando pensavo di essere partito bene - ha detto il riminese alla fine - mi hanno saltato via in tre. Alla fine ho cercato di andare a prendere Marquez, ma non era semplice, perché marc aveva un bel ritrmo e perché io avevo perso troppo a stare dietro a Binder. Lo stile di guida di Brad è molto particolare: si ferma tanto a centro curva e la mia Ducati non apprezza questo». Poi Enea sdrammatizza con un sorriso. «Ogni volta che ho Brad davanti... mi viene male».

Bene Marco Bezzecchi, che, dopo un avvio negativo che lo porta 14° posto, chiude 7° resistendo a Di Giannantonio. Quinto Morbidelli davanti al già citato Binder. Nei dieci anche l’Aprilia di Aleix Espargaro (9°) e Miller. Ritiro per motivi tecnici per Lorenzo Savadori nelle prime battute.